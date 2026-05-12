“Not all alpini”, Liguria Rainbow replica alle polemiche: “Pride resta indipendente, patrocinio solo per la Colorata cena”

Genova. Dopo la polemica esplosa a seguito delle grafiche social fatte girare in occasione dell’Adunata nazionale degli Alpini svoltasi a Genova lo scorso fine settimana, il Coordinamento Liguria Rainbow interviene pubblicamente, cercando di spegnere in qualche modo la tempesta (nel boccale) che sta tenendo banco sul palcoscenico della politica genovese.

Al centro del “contendere” il patrocinio del Comune di Genova alle iniziative del coordinamento in calendario nelle prossime settimane: da una parte il grande corteo del Pride, previsto per sabato 13 giugno, e dall’altra la Colorata Cena, vale a dire una “tavolata di piazza”, simbolica e di festa, per rilanciare il tema dei diritti. Dai banchi dell’opposizione è arrivata la richiesta di “presa di distanze” da parte della giunta e della sindaca rispetto alla critica aspra contro l’adunata degli alpini, con tanto di dubbi sull’ opportunità di un eventuale rilascio del famigerato e ambito patrocinio comunale.

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