Pini di Carignano, restano le transenne in strada: tempi lunghi per il dissequestro

Genova Tempi lunghi per il dissequestro dei pini di corso Podestà dopo la decisione della Procura di Genova che il 4 maggio ha aperto un fascicolo per distruzione di bellezze naturali e violazione del codice dei beni culturali e del paesaggio dopo l’esposto di Italia Nostra.

I pm, che hanno delegato l’inchiesta ai carabinieri forestali, sono ancora in attesa che il Comune di Genova invii tutta la documentazione relativa alle classificazioni degli alberi, ai monitoraggi e alle riunioni con la sovrintendenza che avevano portato alla decisione di tagliare due pini (quelli più a rischio, inseriti in classe D) e di monitorare e – all’esito del monitoraggio – eventualmente abbatterne altri due, inseriti in classe C.

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