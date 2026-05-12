Raccolta rifiuti, per tutta l’estate operativa una “task force” rapida da 35 unità

Genova. Per tutta l’estate saranno attive 35 unità aggiuntive di Amiu per la raccolta rifiuti e lo spazzamento meccanico delle strade. Una soluzione “tampone” in attesa di provvedimenti più concreti per gestire la raccolta degli ingombranti e la carenza di cassonetti.

A confermarlo è stata l’assessora comunale all’ambiente, Emanuela Pericu, in risposta a un’interrogazione presentata dalla consigliera Anna Orlando su quella che è stata definita “una situazione emergenziale” di raccolta dei rifiuti.

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