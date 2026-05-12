Recco: in corso l’asfaltatura di piazzale Europa

Dallo staff del sindaco di Recco, Carlo Gandolfo

In questi giorni è in programma l’asfaltatura di piazzale Europa, intervento che rientra nel più ampio progetto di riqualificazione dell’area. I lavori stanno procedendo speditamente e, come confermato dagli uffici tecnici, si concluderanno nei tempi previsti. L’intervento complessivo prevede il restyling completo del piazzale con un investimento da 150mila euro. La necessità di intervenire era nata dai problemi legati al deflusso delle acque meteoriche, elemento principale dell’opera. Il progetto comprende oltre al rifacimento completo dell’asfalto, la riorganizzazione dei parcheggi – compresi i posti moto – il ripristino delle aree verdi temporaneamente rimosse per consentire l’attività degli autoscontri, la realizzazione dei nuovi cordoli e la sostituzione delle panchine. “In parallelo a queste opere, in piazzale Europa stiamo lavorando anche alla riqualificazione dell’illuminazione pubblica, un intervento che non riguarda soltanto l’ammodernamento degli impianti per migliorare la resa illuminotecnica, ma che punta anche a incrementare i livelli di sicurezza dell’area” chiariscono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai Lavori pubblici Sara Rastelli.

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