Recco: Serena Bertolucci illustra i mosaici della Chiesa dei Santi Giovanni Battista e Giovanni Bono

Dallo staff del sindaco di Recco, Carlo Gandolfo

Sarà Serena Bertolucci, direttrice del Museo M9 di Venezia Mestre, a guidare il pubblico in un viaggio tra storia, arte e spiritualità in occasione del 75° anniversario della consacrazione della Chiesa dei Santi Giovanni Battista e Giovanni Bono di Recco. La conferenza “Frammenti di Luce: la storia e l’arte nei mosaici di Santagata”, dedicata proprio ai preziosi mosaici realizzati da Santagata e custoditi nella chiesa parrocchiale, è in programma venerdì 15 maggio alle ore 20.45 nello stesso edificio religioso

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