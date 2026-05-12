Storie di Resistenza inedite o riscoperte: i quattro caduti spezzini del Gruppo Penna, il più montanaro di tutti

Tra la fine del 1943 e l’inizio del 1944 si formarono nei monti vicini a Parma e alla Spezia piccole bande partigiane diffuse nel territorio, mosse da un istinto di ribellione, gelose della propria indipendenza e spesso concorrenti tra loro, in cui la figura del capo banda, leader guerrigliero ma anche “maestro” di generosità e di coraggio, era determinante. Gruppi che, attraverso sbandamenti, sostituzioni, rotazioni degli uomini, costituirono l’origine dei futuri reparti – battaglioni, brigate, divisioni – dell’esercito partigiano.

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