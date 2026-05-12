Tavolo in Prefettura per rafforzare le misure antimafia nelle grandi opere

Genova. Si è svolto oggi a Palazzo Doria-Spinola, sede della Prefettura, un tavolo di confronto dedicato all’aggiornamento dello schema-tipo di Protocollo di legalità, con l’obiettivo di introdurre proposte di miglioramento e modifiche normative volte a rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto ai fenomeni di infiltrazione criminale negli appalti e nei cantieri.

All’incontro, presieduto dal Prefetto di Genova Cinzia Torraco, hanno partecipato il Presidente del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (CCASIIP), Prefetto Paolo Canaparo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, Nicola Piacente, i vertici, a livello provinciale, delle Forze dell’Ordine, il Capo Centro della Dia, i componenti del Gruppo Interforze Antimafia (GIA), nonché il consulente dell’Ufficio del Commissario Straordinario per la Ricostruzione ai sensi del DPCM 30 settembre 2021, dott. Michele Di Lecce.

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