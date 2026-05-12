Treni, si amplia il sistema di acquisto Tap&Tap: sono 69 le stazioni con il canale rapido

Genova. Dopo l’esordio sulle tratte Ventimiglia – Savona e Savona – Genova e nel nodo di Genova, il servizio TAP&TAP si estende a nuove linee. Salgono così a 69 le stazioni liguri in cui è disponibile il canale di acquisto rapido dei biglietti del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), tramite carte di pagamento contactless, utilizzabile nelle 288 validatrici presenti in stazione. Il servizio è attivo anche sulle linee Genova – Sestri Levante, Genova – Ovada, Savona – Dego e Savona – Cengio.

Nelle 34 stazioni presenti lungo le linee sono state abilitate 98 validatrici dove sarà possibile acquistare il biglietto per i treni del Regionale in qualunque momento della giornata. Nei prossimi mesi il servizio sarà ulteriormente esteso alla tratta Genova – Arquata.

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