Trenta nuovi posti con l’apertura del loggione e restauro di una facciata: approvato il piano di intervento per il Teatro degli Impavidi di Sarzana

Il Teatro degli Impavidi di Sarzana si prepara a una nuova fase di lavori tra restauro conservativo, adeguamenti di sicurezza e recupero di spazi rimasti incompiuti dopo il tormentato e imponente intervento concluso nel 2018 e che ne aveva consentito la riapertura. La giunta comunale, su proposta dell’assessore Borrini, ha infatti approvato il progetto relativo alla manutenzione della facciata ovest, al recupero di alcuni locali interni e soprattutto alla riapertura del loggione al pubblico con trenta nuovi posti a sedere. Il documento approvato delinea però due interventi distinti, inseriti in un’unica operazione di valorizzazione dello storico teatro cittadino che si affaccia su piazza Garibaldi. Da una parte il restauro della facciata nord-ovest sul lato della corte condominiale, dall’altra un progetto specifico dedicato al loggione, oggi non accessibile agli spettatori per motivi di sicurezza. La relazione tecnica firmata dall’architetto Massimiliano Cagnoli evidenzia come, nonostante il complesso restauro degli anni scorsi sotto la direzione dell’architetto Luisella Pennati, siano rimasti alcuni spazi mai completati nelle finiture e attualmente inutilizzabili da Gli Scarti che hanno in gestione la struttura.

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