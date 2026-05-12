Vado al lavoro per l’iscrizione in Serie C: la situazione tra scrivanie e panchina

Vado Ligure. Mentre sul campo si va avanti con la Poule Scudetto, in casa Vado si lavora molto dietro le quinte. Oggi, martedì 12 maggio, una delegazione vadese si è recata nella sede di Firenze per l’incontro tra la Lega Pro e le varie società neopromosse. Le società hanno ricevuto i saluti di rito del presidente Matteo Marani e Giancarlo Abete, presidente LND. In foto, tra l’altro, vicino al direttore sportivo Mancuso c’è il presidente della Folgore Caratese Michele Criscitiello, squadra che il Vado affronterà domenica a Vado.

Il lavoro da fare è tanto, ma il sodalizio sta lavorando molto per garantire l’iscrizione. Tanta la burocrazia alla quale bisognerà prestare attenzione, con una grande mole di documentazione da produrre per rispettare le scadenze previste. Come si legge tra i documenti ufficiali tra i passaggi fondamentali da completare ci sono la trasformazione della società da ASD in S.r.l., la presentazione di una fideiussione da 700 mila euro e la definizione di un contratto per l’utilizzo di uno stadio omologato e abilitato alla Lega Pro. Si tratta di tre condizioni importanti per portare avanti il progetto e garantire la solidità necessaria in vista della prossima stagione (clicca qui per il regolamento completo)

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