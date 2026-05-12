Verso lo sciopero generale contro le guerre: domenica 17 maggio assemblea pubblica in Piazza del Bastione

“Domenica 17 maggio alle 17, in Piazza del Bastione, chiamiamo la cittadinanza, i collettivi, le realtà sociali, sindacali e politiche, tutte le persone che in questi mesi hanno animato le mobilitazioni contro Seafuture, contro le guerre e contro il genocidio in Palestina, a partecipare a un’assemblea pubblica verso lo sciopero generale del 29 maggio. Vogliamo costruire insieme un fronte ampio e determinato contro il regime di guerra globale che sta riproponendo i nostri territori come piattaforme logistiche e produttive al servizio dei conflitti bellici nel mondo. Contro un’economia di guerra che drena enormi risorse al futuro del paese, al welfare, causando impoverimento, aumento prezzi e speculazione. Le guerre sono dei ricchi, non dei popoli!“. E’ questo l’appello col quale il coordinamento Restiamo umani – Riconvertiamo Seafuture annuncia l’iniziativa pubblica per domenica prossima.

“Serve un fronte sociale unito che rompa il silenzio, contro i potenti del mondo e i loro “alleati” che giocano alla guerra con la pelle dei civili e i soldi dei cittadini, facendo ripiombare il mondo nel baratro della legge del più forte, a spregio del diritto internazionale. Diciamo no – proseguono dal coordinamento Restiamo umani – Riconvertiamo Seafuture – all’espansione delle basi militari e al progetto “Basi Blu”, che minaccia di stravolgere definitivamente il golfo, riducendo gli spazi civili, limitando ulteriormente l’accesso al mare e imponendo scelte calate dall’alto senza alcun coinvolgimento della popolazione. Diciamo no all’ampliamento del rigassificatore di Panigaglia e agli investimenti nell’industria bellica che condannano il territorio a nuovi rischi ambientali, sociali e militari.

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