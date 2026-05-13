A Brugnato Outlet torna la Nuit Blanche

Tutto pronto a Brugnato 5Terre Outlet Village per il ritorno della Nuit Blanche, la notte bianca dedicata allo shopping e all’intrattenimento che si terrà venerdì 15 maggio. Per l’occasione il centro prolungherà l’orario di apertura fino alle 23 e, dalle 18 alle 23, i visitatori potranno approfittare dell’eccezionale riduzione del 50% sul prezzo outlet su tutta la merce esposta nei negozi aderenti all’iniziativa, valida con l’acquisto di due o più articoli. La lista completa dei negozi che parteciperanno alla Nuit Blanche potrà essere consultata all’interno della sezione dedicata del sito. La serata sarà arricchita anche da uno spettacolo glamour itinerante dal forte impatto scenografico che animerà le vie dell’Outlet con performer, musica e suggestive coreografie ispirate al mondo della moda e dello spettacolo. Un’esperienza elegante, glamour e coinvolgente pensata per rendere ancora più speciale l’atmosfera della Nuit Blanche.

La formula della notte bianca dedicata allo shopping e al divertimento viene proposta con l’obiettivo di offrire ai visitatori un’occasione unica per vivere una serata piacevole tra offerte imperdibili, musica e intrattenimento in un contesto accogliente e ricco di atmosfera. Inoltre, per offrire un’esperienza ancora più completa e valorizzare il territorio, domenica 17 maggio sarà attivo il Brugnato Shuttle, il servizio gratuito che consente ai visitatori di raggiungere comodamente dal Centro il borgo storico di Brugnato, considerato uno dei più affascinanti della Liguria. Un’occasione ideale per abbinare lo shopping alla scoperta del territorio e trascorrere una giornata all’insegna del relax e della bellezza. Per informazioni sugli orari del servizio è possibile contattare l’infopoint al numero +39 0187 894521.

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