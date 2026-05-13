A Finale Ligure Stage con il maestro Pietro Villaverde, 7° Dan della Direzione Didattica dell’Aikikai d’Italia

Questa domenica, 10 maggio 2026, la Scuola Aikido di Finale Ligure Tovo San Giacomo e Garlenda, Sezione della Polisportiva del Finale, ha ospitato uno Stage di Aikido diretto dal Maestro Pietro Villaverde, Membro della Direzione Didattica dell’Associazione di Cultura Tradizionale Giapponese Aikikai d’Italia.

Il Maestro Villaverde, Responsabile del Dojo Ken Yu Shin di Torino e 7° Dan Aikikai d’Italia e Hombu Dojo di Tokyo, ha recentemente festeggiato a Torino i suoi primi 50 anni di pratica ed è proprio così che si apprende l’Aikido, praticando, come diceva il suo fondatore, il Maestro M. Ueshiba. La parola Aikido letteralmente significa via dell’energia e dell’armonia, da AI=armonia, KI=energia cosmica, DO=via.

» leggi tutto su www.ivg.it