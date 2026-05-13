A Savona la festa regionale della polizia locale, premiati oltre 30 agenti

Savona. “Oggi Savona celebra donne e uomini che rappresentano ogni giorno un presidio fondamentale di sicurezza, legalità e vicinanza ai cittadini. La Polizia Locale è presenza sul territorio, prevenzione, capacità di affrontare situazioni complesse con professionalità e umanità. Come Regione Liguria continuiamo a investire in sicurezza, videosorveglianza, formazione e coordinamento, convinti che la collaborazione tra istituzioni e territorio sia fondamentale. Abbiamo inoltre scelto di rendere itinerante la Festa regionale della Polizia Locale, arrivando a valorizzare negli anni tutte le province liguri. Durante gli ultimi Stati Generali della Polizia Locale, svolti proprio a Savona, abbiamo anche ribadito al Governo la necessità di arrivare finalmente a una riforma nazionale attesa da anni, indispensabile per dare maggiori strumenti e riconoscimento agli operatori del settore. Porto, in questa occasione, i saluti del presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il ringraziamento dell’amministrazione regionale a tutte le donne e gli uomini della Polizia Locale per il servizio che garantiscono ogni giorno alle nostre comunità”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza Paolo Ripamonti in occasione della Festa regionale della Polizia Locale organizzata da Regione Liguria e che si è svolta questa mattina a Savona, in piazza Sisto IV, alla presenza delle autorità civili e militari.

» leggi tutto su www.ivg.it