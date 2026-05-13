Ad Albenga la “Giornata della ristorazione”, Schiappapietra: “Principale bacino di occupazione, ma cronica difficoltà a trovare figure qualificate”

Albenga. Albenga e l’Auditorium San Carlo hanno accolto l’edizione 2026 della Giornata della ristorazione organizzata da Fipe-Confcommercio Savona: una giornata dedicata al lavoro dei ristoratori e all’impegno che ogni giorno mettono per accogliere i clienti, esaltando la tradizione, ma con lo sguardo rivolto verso al futuro per ricercare un continuo miglioramento dell’offerta.

Un’occasione speciale per onorare ristoratori, chef e professionisti del settore, che ogni giorno portano avanti la cultura dell’ospitalità e del buon cibo.

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