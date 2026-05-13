Affido, il primo open day del Comune di Genova ai Giardini Luzzati. Lodi: “Impegno di tutta la città”

Genova. Trentadue progetti di affido famigliare avviati nel 2025, di cui 27 affidi residenziali e 5 a tempo parziale e 8 affidi già attivati nel 2026 (4 residenziali e 4 a tempo parziale). Nove le pratiche nuove che attualmente sta seguendo il Centro Affido famigliare e che si concretizzeranno nel 2026.

Sono questi alcuni dati forniti dall’assessora al Welfare del Comune di Genova Cristina Lodi questa mattina durante la presentazione del primo Open Day dedicato all’affido famigliare, che si svolgerà venerdì 15 maggio, dalle 15,30 alle 20 ai Giardini Luzzati – Spazio Comune. Un appuntamento rivolto a cittadine, cittadini e famiglie interessati ad approfondire uno strumento fondamentale di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.

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