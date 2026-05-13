Al Centro per l’istruzione degli adulti l’incontro “Sguardi himalayani”

Il 10 giugno, dalle 10 alle 12 la sede del CPIA “A. Manzi” della Spezia ospita la conferenza “Sguardi himalayani” all’arte tribale nepalese e allo sciamanesimo himalayano. L’evento, inserito nel progetto “Memoria e Territorio” sotto la dirigenza di Andrea Minghi, vedrà come protagonista Andrea Mordacci, studioso e membro del Comitato Artistico di ARCH Parigi.

Mordacci, allievo di Eric Chazot e curatore della prima mostra di arte tribale a Kathmandu nel 2014, è considerato tra i massimi esperti internazionali del settore. Responsabile per la Fondazione Tribale Globale e amministratore di una comunità digitale di migliaia di appassionati, il ricercatore ha focalizzato i suoi studi sulle popolazioni Tharu delle pianure del Terai. La sua attività sul campo include azioni dirette di salvaguardia, come l’intervento del 2012 che impedì lo smantellamento di un tempio induista destinato al mercato privato.

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