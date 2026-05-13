Al liceo D’Oria il garante dei detenuti a confronto con gli studenti: presto un sondaggio nelle scuole

Genova. Il presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari, nella veste di coordinatore nazionale della Difesa civica e degli Organi di garanzia, ha partecipato questa mattina, insieme al garante per la tutela delle vittime di reato della Regione Liguria Andrea Campanile, ad un incontro con gli studenti della classe V F del liceo Andrea D’Oria di Genova.
L’incontro, il primo in Liguria, rientra in un progetto che si propone di diffondere la conoscenza di questo istituto di garanzia fra i giovani della Liguria. Presto un sondaggio nelle scuole per verificare la percezione del reato, la tutela delle vittime in Italia e la conoscenza della figura del garante.