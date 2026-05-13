Alì Rashid una vita per la Palestina: evento a Sarzana

Sarzana ospita il ricordo di Alì Rashid, primo segretario della delegazione palestinese in Italia, giornalista e parlamentare impegnato nella difesa dei diritti del suo popolo. L’evento, intitolato “Punto de Reunion! Alì Rashid – Una vita per la Palestina”, è fissato per il 14 maggio alle 17.30 presso la Sala Repubblica di via Falcinello 1. L’incontro, coordinato dalla traduttrice Claudia La Barbera, vede la partecipazione di Giancarlo Albori, Michele Borgia, Dror Briskin, Karim Hamarneh, Claudio Grassi e Moni Ovadia.

Nel ricordo degli organizzatori, la figura di Rashid emerge come simbolo di una lotta costante contro le ingiustizie: “Alì Rashid ha passato una vita a lottare per il suo popolo. La sua dipartita appare legata agli eventi successivi al 7 ottobre 2023, allo sterminio sistematico attraverso bombardamenti, stragi e fame”. Il pensiero dei promotori va alle vittime civili, ai 25mila bambini morti e ai giornalisti uccisi nel tentativo di informare, oltre ai medici colpiti durante il soccorso dei feriti.

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