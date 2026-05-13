Amt: il Consiglio metropolitano approva il sostegno al Piano di risanamento

Da ufficio Comunicazione Città Metropolitana di Genova

Il Consiglio della Città Metropolitana di Genova ha approvato oggi, nella seduta tenutasi nel Salone di Palazzo Doria Spinola, la proposta di deliberazione n. 1513/2026 avente a oggetto il Piano di Risanamento di AMT S.p.A., sancendo il completamento del percorso istituzionale necessario all’avvio operativo della manovra complessiva di salvataggio dell’azienda di trasporto pubblico locale. La deliberazione è stata approvata con 10 voti favorevoli della maggioranza e 9 astensioni dell’opposizione.

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