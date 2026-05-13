Aree interne, a Quiliano sabato 16 maggio incontro su difficoltà e prospettive di sviluppo dell’entroterra ligure

Quiliano. Appuntamento sabato 16 maggio alle ore 10 nella sala consiliare del Comune di Quiliano, con l’iniziativa promossa da Alleanza Verdi e Sinistra Liguria dal titolo “Aree interne: risorsa per il Paese”, un momento di confronto pubblico dedicato alle difficoltà, ma anche alle opportunità, dei territori dell’entroterra ligure e italiano.

L’appuntamento vedrà la partecipazione del sindaco di Quiliano Nicola Isetta, del sindaco di Altare Roberto Briano, del sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi, del consigliere regionale AVS Liguria Jan Casella e, per le conclusioni, di Enrico Panini, responsabile nazionale Enti Locali e Aree Interne di Sinistra Italiana–AVS. Ad aprire i lavori sarà Walter Sparso, assessore all’Urbanistica del Comune di Quiliano e promotore dell’iniziativa, che introdurrà i principali temi della giornata.

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