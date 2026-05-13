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Economia

Cambio alla direzione di Coldiretti Genova, Andrea Branca alla guida della federazione

Cambio alla direzione di Coldiretti Genova, Andrea Branca alla guida della federazione

Generico maggio 2026

Genova. Cambio al vertice della Federazione provinciale di Coldiretti Genova. Andrea Branda è stato nominato nuovo direttore della federazione genovese, raccogliendo il testimone da Paolo Campocci, che andrà a ricoprire un importante incarico in un’altra regione.

Andrea Branda arriva alla guida delle Federazioni di Genova e La Spezia dopo l’esperienza maturata come Segretario di Zona di Coldiretti Acqui Terme e Ovada, incarico nel quale ha seguito da vicino il rapporto con le imprese agricole e le dinamiche territoriali. Un percorso professionale sviluppato all’interno del sistema Coldiretti che lo porta ora ad assumere la direzione delle due Federazioni liguri.

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