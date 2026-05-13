Cambio alla direzione di Coldiretti Genova, Andrea Branca alla guida della federazione

Genova. Cambio al vertice della Federazione provinciale di Coldiretti Genova. Andrea Branda è stato nominato nuovo direttore della federazione genovese, raccogliendo il testimone da Paolo Campocci, che andrà a ricoprire un importante incarico in un’altra regione.

Andrea Branda arriva alla guida delle Federazioni di Genova e La Spezia dopo l’esperienza maturata come Segretario di Zona di Coldiretti Acqui Terme e Ovada, incarico nel quale ha seguito da vicino il rapporto con le imprese agricole e le dinamiche territoriali. Un percorso professionale sviluppato all’interno del sistema Coldiretti che lo porta ora ad assumere la direzione delle due Federazioni liguri.

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