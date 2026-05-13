“CCNL Terziario e dumping contrattuale”, incontro formativo il 20 maggio in Confcommercio

Mercoledì 20 maggio alle 14:30 l’Ente bilaterale del terziario della Spezia organizza nella sede spezzina di Confcommercio (via Fontevivo 19/F) l’incontro formativo “CCNL Terziario e dumping contrattuale”. L’evento, accreditato per consulenti del lavoro e dottori commercialisti, è rivolto a professionisti, imprese e operatori del settore interessati ad approfondire le tematiche legate alla contrattazione collettiva e alla corretta applicazione del Contratto collettivo nazionale del lavoro del terziario.

“Siamo orgogliosi di organizzare questa iniziativa perché i contratti pirata riducono significativamente i salari e le tutele dei dipendenti, creando una concorrenza sleale all’interno del mercato – dichiara il presidente dell’Ente bilaterale del terziario, Giacomo Battistelli -. Per noi la competizione si basa sulla qualità e sul servizio, non sulla riduzione delle tutele e delle retribuzioni dei lavoratori. Vogliamo ringraziare tutti i relatori che interverranno e l’Istituto alberghiero per la partecipazione all’evento”. L’ente bilaterale “approfondirà il Contratto collettivo nazionale del lavoro del settore terziario che regola i rapporti di lavoro con i dipendenti e le criticità legate ai contratti collettivi non rappresentativi e agli effetti negativi del dumping contrattuale sul mondo del lavoro e sull’economia”, si legge in una nota.

“Il dumping contrattuale, ovvero l’applicazione di contratti collettivi non rappresentativi o ‘contratti pirata’, si traduce in concreto in una minore retribuzione per i dipendenti da € 3.000,00 a € 4.000,00 annui e una perdita di contributi ai danni dell’Inps di circa € 1.500, oltre ovviamente alla perdita di gettito fiscale – commenta la responsabile del settore paghe di Confcommercio La Spezia, Giorgia Caporilli, che modererà l’incontro -. È importante parlare del CCNL Terziario perché rappresenta il primo contratto collettivo in Italia per ampiezza e numero di lavoratori coinvolti. Si tratta di un appuntamento rilevante sia per i lavoratori sia per le imprese, poiché il CCNL disciplina l’intero rapporto di lavoro e regola aspetti fondamentali del welfare aziendale, come la sanità integrativa, la previdenza complementare e il sostegno alla formazione. Di fatto, il CCNL Terziario ha svolto un ruolo da apripista nell’introduzione e nella regolamentazione di nuovi istituti contrattuali.”

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del presidente Battistelli, di Marco Sciolla, presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, e di Federico Delsoldato, presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

Nel corso del pomeriggio interverranno Paolo Baldazzi, responsabile nazionale settore lavoro, contrattazione e relazioni sindacali di Confcommercio, che approfondirà il tema del CCNL del terziario, Fabio Servidei, referente UilTucs, che analizzerà il fenomeno del dumping contrattuale e i suoi effetti negativi su economia e occupazione. Infine Valentina Faro, responsabile del processo legale dell’Ispettorato del Lavoro, insieme a Giuseppina Faillace, funzionario ispettore del lavoro dell’Itl La Spezia, illustreranno le conseguenze e le sanzioni legate all’utilizzo di CCNL non rappresentativi.

“L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alle imprese e ai professionisti strumenti concreti per comprendere meglio il quadro normativo e le implicazioni derivanti da una corretta applicazione dei contratti collettivi, promuovendo una cultura del lavoro fondata su legalità a tutela delle aziende e dei lavoratori”, concludono da Confcommercio.

Al termine dell’evento sarà offerto un aperitivo a cura dell’Istituto alberghiero “G. Casini” della Spezia.

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