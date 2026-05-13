“Chiavari in fiore”: il centro si trasforma in un giardino; sport e modifiche alla viabilità

Chiavari in Fiore e 29ª Marcia Città di Chiavari: un weekend tra natura e sport. Previste alcune modifiche alla viabilità.
Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 torna la 23ª edizione di “Chiavari in Fiore”, la manifestazione organizzata dal CIV Civediamo in Centro a Chiavari. Per due giorni il centro storico cittadino si trasformerà in un grande giardino a cielo aperto, accogliendo espositori del settore florovivaistico provenienti da tutta Italia. Tra piante rare, composizioni floreali, prodotti per il giardinaggio e proposte dedicate al verde urbano.
Ad arricchire il programma del weekend sarà anche la 29ª edizione della “Marcia Città di Chiavari”, corsa podistica competitiva e non competitiva organizzata dall’A.S.D. Maratoneti del Tigullio. La manifestazione sportiva si svolgerà domenica 17 maggio 2026 con partenza prevista alle ore 9.15 da piazza Mazzini. Il percorso, lungo circa 11,5 chilometri, attraverserà il centro cittadino, il lungomare e le zone collinari di Ri e Bacezza, offrendo ai partecipanti un tracciato panoramico tra mare ed entroterra. Saranno previste temporanee modifiche alla circolazione veicolare e brevi sospensioni del traffico lungo il percorso della manifestazione.
- In particolare, dalle ore 10 alle ore 12 di domenica 17 maggio sarà istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, nelle seguenti vie e piazze: via Marinetti (direzione levante), via Mongiardini, via Raggio, via delle Vecchie Mura (tratto a mare dell’intersezione con via Marana), via Ravaschieri, piazza Fenice e piazza Verdi.
- Durante il passaggio degli atleti potranno inoltre verificarsi brevi sospensioni temporanee della circolazione lungo il percorso della gara che interesserà le seguenti vie: piazza Mazzini, piazza NS dell’Orto, viale Arata, piazza Torriglia, corso Buenos Aires, Lungomare Esuli italiani d’Istria Fiume e Dalmazia, piazza Gagliardo, corso Valparaiso, piazza Milano, corso Colombo, viale Tito Groppo, lungo Entella, strada vicinale di collegamento lungo Entella via Piacenza, via Ri Case Sparse, salita San Michele di Ri, traversa di via San Rufino, via Pianello, via Perissinotti, via Bacezza, via Santa Chiara, piazza Caduti di Nassiriya, corso Lima, via Ghio, via delle Vecchie Mura, via Raggio, via Ravaschieri, piazza Fenice e piazza Verdi.