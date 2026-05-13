Clarinetto e pianoforte alla Chiesa Evangelica Metodista: Unia e Solinas in recital

La Chiesa Evangelica Metodista della Spezia torna a ospitare un concerto. Sabato 16 maggio, alle 18, un recital dedicato al clarinetto e al pianoforte che vedrà protagonisti Nicolò Unia al clarinetto e Carlo Solinas al pianoforte. Il programma propone un percorso musicale tra classicismo, romanticismo e novecento, aprendo con il Grand Duo Concertant in mi bemolle maggiore op. 48 di Carl Maria von Weber, pagina brillante e virtuosistica per clarinetto e pianoforte articolata nei tre movimenti Allegro con fuoco, Andante con moto e Rondo: Allegro. Seguiranno momenti pianistici solistici con La plus que lente di Claude Debussy e un Valzer tratto dal balletto Coppélia di Léo Delibes nella trascrizione di Ernő von Dohnányi, prima di tornare alla formazione cameristica con la Sonata per clarinetto e pianoforte di Leonard Bernstein, articolata nei movimenti Grazioso e Andantino – Vivace e leggiero.

Il pianista Carlo Solinas, nato a Sarzana nel 2000, vanta una formazione di alto livello tra Italia e accademie internazionali, con numerosi riconoscimenti in concorsi pianistici e una intensa attività concertistica in sedi prestigiose come La Fenice di Venezia, il Parco della Musica e diversi festival italiani ed europei. Ha inoltre inciso repertorio di Schumann e ha in programma nuove produzioni discografiche. Al clarinetto Nicolò Unia, diplomato tra Genova e Modena, affianca all’attività didattica una solida carriera orchestrale e cameristica. Ha collaborato con importanti istituzioni musicali italiane e internazionali, tra cui il Teatro Carlo Felice di Genova e tournée in Cina, distinguendosi anche in concorsi internazionali.

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