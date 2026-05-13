Come scegliere i faretti da esterno senza sbagliare: guida tra potenza, IP e consumi

L’illuminazione, oggi, gioca un ruolo sempre più centrale nella progettazione degli spazi outdoor. Giardini, terrazze, vialetti e ingressi non vengono più considerati semplici aree di passaggio, ma ambienti da valorizzare attraverso soluzioni capaci di migliorare estetica, sicurezza e comfort.
In questo contesto, i faretti da esterno si affermano come una delle opzioni più adatte: dei prodotti all’apparenza semplici, ma che in realtà sono in grado di trasformare completamente la percezione di uno spazio – con stile ed efficienza.