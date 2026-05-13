Concluso con successo il progetto “Alassio Silver – cultura, movimento e benessere”

Alassio. Tra dicembre 2025 e aprile 2026, circa 2.500 persone hanno seguito e condiviso il progetto “Alassio Silver – cultura, movimento e benessere”, che nasce dalla Rete di Destinazione Alassio, finanziato con le risorse della Tassa di Soggiorno, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune ed attuato con l’impegno della società partecipata Gesco, con anche il prezioso supporto di diverse attività commerciali cittadine. Le persone over 65 sono state protagoniste nella Città del Muretto di un lungo calendario di attività settimanali dedicate a loro e pensate per promuovere la vita attiva, la socializzazione e la valorizzazione del patrimonio locale. Un’iniziativa che si è inserita nel più ampio contesto di destagionalizzazione e di promozione del benessere in Liguria.

Nel corso dei cinque mesi di attività, i partecipanti hanno preso parte a giornate dedicate all’approfondimento artistico e culturale; ma anche al trekking cittadino, scoprendo angoli nascosti e panorami suggestivi di Alassio. “Alassio Silver” ha dedicato spazio anche alla ginnastica dolce, un appuntamento irrinunciabile per la salute fisica, mirato a migliorare la mobilità e l’equilibrio in modo sicuro e rilassante. Un successo anche il loro coinvolgimento nell’ambito della rassegna cinematografica Bibliomovie, attiva presso l’Auditorium della Biblioteca Civica “Renzo Deaglio”, e “Tutti in pista”, un momento di svago e socialità, ideale per combattere la sedentarietà con allegria e musica. “Arte e letteratura inglese” ha permesso di partecipare invece ad un viaggio culturale per mantenere la mente allenata e curiosa, esplorando temi internazionali.

» leggi tutto su www.ivg.it