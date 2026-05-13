Confcommercio lancia la giornata della legalità, a Genova focus sul centro storico

Genova. Il 31% delle imprese del terziario del Nord Ovest segnala un peggioramento dei livelli di sicurezza rispetto all’anno precedente, con un dato superiore alla media nazionale. E’ uno dei principali elementi emersi dall’indagine nazionale sui fenomeni illegali realizzata da Confcommercio in occasione della Giornata della Legalità 2026 e presentata stamani anche a Genova nel corso della tredicesima edizione dell’iniziativa.
Dal 2013 Confcommercio organizza la Giornata, un appuntamento annuale dell’intero sistema confederale contro ogni forma di illegalità e contro tutti i fenomeni criminali che rappresentano un grave danno per l’economia reale, per le imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti.