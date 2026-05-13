Dario Bonelli lancia “Dimenticare tutto quanto”: il cantautore savonese racconta l’amore fragile nell’era digitale

Savona. È disponibile dal 30 aprile su tutte le piattaforme digitali “Dimenticare tutto quanto”, il nuovo singolo del cantautore e producer savonese Dario Bonelli, artista che continua a distinguersi per la sua capacità di fondere cantautorato e sonorità indie-pop e alternative-pop.

Il nuovo brano propone una lettura intensa e contemporanea dell’amore nell’epoca degli schermi, dove i rapporti appaiono autentici ma spesso si rivelano fragili e illusori. Il protagonista della canzone si muove tra volti digitali, connessioni instabili e una costante ricerca di emozioni forti, anche quando dolorose, in un percorso segnato da dipendenza emotiva e desiderio di evasione.

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