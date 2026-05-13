Festa della Polizia Municipale a Savona, Ugl: “Formazione, dotazioni e potenziamento di organici per garantire la sicurezza dei cittadini”

Savona. Questa mattina, in occasione delle celebrazioni per la festa della Polizia Municipale di Savona, il segretario provinciale dell’Ugl, Dario Cigliutti, ha preso parte alla cerimonia ufficiale per esprimere la vicinanza del sindacato al corpo dei vigili urbani e sottolineare l’importanza del loro operato quotidiano sul territorio.
Ringraziando l’assessore regionale Paolo Ripamonti per l’invito, Cigliutti rimarca l’impegno costante dell’Ugl nel monitorare le dinamiche della sicurezza urbana e le condizioni lavorative degli operatori di Polizia Locale, figure cardine per la convivenza civile e il decoro della città.