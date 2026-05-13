Funakoshi: i risultati di Quiliano e Ostia e la soddisfazione per la convocazione di Elisa Vauchelle

Il PalaPellicone di Ostia (Rm) ha recentemente ospitato un’importante rassegna di karate dedicata ai Campionati italiani U21, manifestazione che ha coinvolto 550 atleti tra kata e kumite in rappresentanza di 212 società, e ai Campionati nazionali Master, con 256 atleti a rappresentare 143 società. Presenti a entrambi gli eventi gli atleti del Funakoshi La Spezia.

Negli Under 21, Elisa Vauchelle (-55 kg), fresca di un terzo posto agli Open di Riccione, ha superato i primi due incontri, contro la bergamasca Guia Borgonovo (6-0) e la fiorentina Ludovica Marini (7-0), per poi perdere per vantaggio della rivale contro la piemontese Valentina Marrucci (4-4); mentre Ambra Piccardi (-61kg) è uscita al primo combattimento contro la forte napoletana Marialuigia Cocca (0-2), già campionessa italiana Juniores.

Passiamo quindi alle prestazioni degli atleti della società spezzina ai Campionati nazionali Master: Giulio Colotto (Kumite master B -75 kg) ha vinto il bronzo nei ripescaggi contro il trentino Luca Santuari (8-7). Bronzo anche per Daniele Moggia (Kata masterC) che dopo una sconfitta con il campione nazionale 2025 (2-3) si rifà nei ripescaggi avendo la meglio sul padovano Andrea Ferraro (3-2) e sul torinese Roberto Daima (5-0). Buona la prova di Giuseppe De Giorgi (Kata masterE), che ha chiuso al quinto posto. Nulla da fare per Maurizio Pasini (Master E kata) e per Samuele Bonanini (Master B Kumite +75 kg).

Inoltre, la domenica precedente, a Quiliano (Sv), cento atleti delle categorie Esordienti, Juniores e Master si erano confrontati nel Campionato regionale ligure 2026. Questi i campioni regionali liguri del Funakoshi: Giulio Colotto, Daniele Moggia, Samuele Bonanini, Beatrice Herrera Morales, Eleonora Maggio; quindi i vice campioni Isabella Vauchelle, Noemi Calbucci, Matteo Calbucci, Pietro Parolisi, Maurizio Pasini; terzo classificato Giuseppe De Giorgi, quarto Leonardo Giorgeri.

E tra due settimane a Lido di Ostia (Rm) il Funakoshi sarà al Campionato italiano Cadetti con Isabella Giorgieri (kumite -42 kg), Sophia Venezia (kumite -68 kg), Jacopo Bonanini (kumite -63kg), qualificatisi in occasione della fase regionale di Quiliano.

Infine, il direttivo del sodalizio sportivo migliarinese – presidente il maestro benemerito 6° dan Franco Galleni, direzione tecnica del karate affidata al maestro benemerito Sauro Baldiotti c.n. 8 dan -, ha accolta con soddisfazione la convocazione di Elisa Vauchelle ai collegiali e ai CTR Games che si disputeranno a Martina Franca (Ta), occasione nella quale l’atleta difenderà i colori della selezione dei Centri tecnici Macro Area del Nord (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia Romagna); per Vauchelle seguirà la partecipazione agli Open di Messina.

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