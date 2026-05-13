Genoa – Milan ancora con l’incognita orario, l’ennesimo caso che squalifica il calcio italiano

Genova. Probabilmente i campionati cosiddetti minori e pure quelli amatoriali sono organizzati meglio. La prefettura di Roma ha spostato a lunedì alle 20.45 l’orario del derby tra Roma e Lazio e le partite che devono giocarsi in contemporanea a causa dei punti decisivi per definire chi va in Champions League sono obbligate ad adeguarsi. Tra queste c’è Genoa – Milan. La Lega ha annunciato ricorsi nel Paese in cui la giustizia ha tempi elefantiaci. Sta di fatto che a oggi, mercoledì 13 maggio, non si sa ancora l’orario di queste partite inizialmente previste domenica alle 12.30. In ballo, per le squadre coinvolte nella lotta qualificazione, svariati milioni di euro.

In questo caso il Genoa non si gioca nulla e si può dire per fortuna perché l’incertezza pesa comunque sia sul programma della settimana per De Rossi e il suo staff, sia e soprattutto, su coloro che sono il motore di questo sport: i tifosi. Giocare alle 20.45 di lunedì così tante partite mette in difficoltà chi deve organizzarsi per lavoro e trasferte. Non che di domenica alle 12.30 sarebbe stato tutto rose e fiori: l’orario è di quelli infami anche per gli stessi atleti.

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