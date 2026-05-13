Hantavirus, turista inglese in quarantena al Sacco di Milano: era stato anche alle Cinque Terre

Le Cinque Terre figurano tra le tappe dell’itinerario percorso dal cittadino britannico rintracciato a Milano e condotto all’ospedale Sacco. L’uomo, che non presenta sintomi della malattia, rientra tra i contatti diretti della turista olandese di 69 anni, deceduta nei giorni scorsi dopo aver contratto l’Hantavirus. Secondo le ricostruzioni, prima di raggiungere il capoluogo lombardo, il turista ha visitato Roma, Firenze, Venezia e il territorio spezzino. I primi test eseguiti risultano tutti negativi ma resterà comunque in quarantena fino al 6 giugno.

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha ripercorso le fasi dell’intervento: “Alle 14:14 è giunta la comunicazione dell’autorità competente inglese circa la presenza in Italia di un cittadino che aveva viaggiato sullo stesso volo della signora deceduta”. Una volta localizzato a Milano, l’uomo è stato informato della necessità di restare sotto osservazione. Un’ambulanza dedicata per questo genere di patologie, partita dal Sacco con personale esperto e attrezzato, ha preso in carico i due cittadini inglesi per il trasferimento in isolamento.

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