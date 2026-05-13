I prestiti di ritorno: Cistana titolare a Bari, Verde retrocesso, Antonucci scomparso dai radar

Stagione con più note stonate che acuti per quei calciatori che lo Spezia ha mandato in prestito nelle due ultime sessioni di calciomercato e che saranno valutate dal prossimo direttore sportivo insieme al nuovo allenatore. Una dozzina circa gli elementi distribuiti tra serie B e serie C, con l’unica eccezione di Daniele Verde finito in Turchia al Karagumruk a gennaio. Il fantasista, dopo un buon inizio, ha avuto qualche problema fisico che ne hanno limitato l’utilizzo: un gol e 4 assist in otto uscite, ma anche la retrocessione.

Chi ha trovato nuova linfa e minutaggio è sicuramente Andrea Cistana, che a Bari ha giocato 17 partite quasi tutte da titolare e che tra pochi giorni sarà impegnato nei play out. Per lui non è da escludere il riscatto da parte dei Galletti in caso di mantenimento della categoria. Nessuna rinascita invece per Antonio Candela, che ha diviso il suo minutaggio quasi perfettamente tra Spezia ed Empoli (1.041 minuti contro 1.045), senza mai rendersi indispensabile. Comunque vada non rimarrà in maglia bianca, avendo mercato in serie B. Stagione da dimenticare per Mirko Antonucci, scaricato dal Bari a gennaio e comparsa a Salerno con sole 4 presenze. Lontani i fasti dell’annata 2022/23 di Cittadella, che gli valse la chiamata dallo Spezia appena retrocesso, ma anche quella di Cesena in cui giocò con regolarità. Poco utilizzato Edoardo Soleri nella Sampdoria: 278 minuti. Avrebbe fatto più comodo in maglia bianca.

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