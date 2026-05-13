Il Parentucelli-Arzelà ha la sua panchina rossa: “Un segno vivo, affidato agli studenti perché diventi memoria, responsabilità e impegno”

L’istituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana ha inaugurato stamani la propria panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e contro ogni forma di sopraffazione. “Non un semplice arredo nel cortile della scuola, ma un segno vivo, affidato agli studenti perché diventi memoria, responsabilità e impegno quotidiano”, sottolineano dalla scuola, che ha contestualmente inaugurato anche un percorso antiviolenza. La cerimonia ha riunito attorno alla comunità scolastica istituzioni, associazioni, forze dell’ordine, mondo dell’impresa e forze armate. Sono intervenuti la sindaca di Sarzana Cristina Ponzanelli, rappresentanti di Polizia di Stato (dirigente Matteo Serafini), Arma dei Carabinieri (maggiore Marco Da San Martino), Guardia di Finanza (capitano Simone Papetti) e Marina Militare (capitano di fregata Massimo Battaglia), l’associazione Vittoria con la presidente Daniela De Lucchi, Alessandro Laghezza, presidente di Confindustria La Spezia e della Laghezza Spa, società che ha sostenuto la donazione della panchina, il Consiglio d’Istituto, i docenti, le studentesse e gli studenti.

L’inaugurazione è stata affiancata da un convegno in auditorium, aperto dal dirigente scolastico Generoso Cardinale, che ha portato il saluto dell’istituto e introdotto il tema della giornata. A coordinare i lavori la vicepreside Monica Pellegrinelli. La presidente del Consiglio d’Istituto, Francesca Zembo, con il contributo di Silvia Spada del Consiglio istituto, “ha richiamato il valore di una comunità adulta capace di stare dalla stessa parte: quella dell’ascolto, della prevenzione, della cura – si legge in una nota diramata dalla scuola -. La scuola accoglie, protegge e guida; le istituzioni sostengono; l’impresa dimostra che fare impresa significa anche responsabilità sociale; le associazioni offrono ascolto e aiuto; le forze dell’ordine garantiscono sicurezza e fiducia. Ai giovani è arrivato un messaggio netto: nessuno deve sentirsi solo”. Il professor Luigi Pace, docente di Diritto dell’Istituto, ha evidenziato che “la violenza di genere non è un fatto privato né un episodio isolato. Cresce dentro modelli che tollerano possesso, controllo, silenzio, incapacità di accettare un rifiuto. Le leggi sono indispensabili, ma non bastano se non cambia l’educazione alle relazioni. Per questo la scuola diventa luogo decisivo”. Mentre la presidente di Vittoria – che ha sede all’ex tribunale, dirimpetto all’istituto -, Daniela De Lucchi, ha riferito che l’età di chi chiede aiuto si abbassa sempre di più e che molte storie riguardano giovani vicine per età agli studenti presenti alla cerimonia, osservando che “la collaborazione con la scuola non si esaurisce all’inaugurazione, ma guarda già a nuovi progetti educativi”.

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