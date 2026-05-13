L’associazione Nasi uniti dona al reparto di Pediatria uno spirometro

Un nuovo spirometro per Pediatria. Si tratta dello strumento donato da Nasi uniti l’associazione dei clown ospedalieri. Maria Letizia Lacagnina, presidente dell’associazione, racconta: “Frequentiamo regolarmente il reparto e un giorno il primario Maria Franca Corona ci ha fatto presente l’esigenza di uno spirometro, importante e sofisticato apparecchio per la valutazione della funzionalità respiratoria”.

Si tratta della terza donazione di “Nasi Uniti” al reparto da quando ha iniziato a prestare servizio a Pediatria e al Pronto soccorso Pediatrico. “Sedici anni fa il primario Dottor Parmigiani ci accolse con gioia come volontari e da allora abbiamo sempre garantito la nostra presenza in reparto dalle due alle quattro volte al mese. In segno di gratitudine regalammo un apparecchio per aerosolterapia, era poca cosa, ma per le nostre tasche era molto, infatti fu solo dopo molto tempo che riuscimmo a regalare un capnometro, apparecchio di ben altro valore, ma sempre abbiamo ricevuto calorosi ringraziamenti. E così si è potenziato il desiderio di collaborare col reparto e fare la nostra parte continuando a garantire una presenza fissa con i nostri clown. Solo col Covid dovemmo fermarci. Allora iniziammo a produrre quanti più filmati potevamo, addirittura un gioco on line, per fare compagnia ai piccoli degenti a distanza. Non potevamo incontrarci e quindi lavoravamo da casa e alcuni volontari si dedicavano al montaggio dei filmati. Sentivamo che dovevamo fare qualcosa per i nostri piccoli amici. E poi il nuovo primario, la dottoressa Corona, che subentrava proprio in quel triste periodo, ci chiamò affinché affiancassimo il personale sanitario in quella incredibile avventura che è stata la campagna vaccinale a Bragarina, quatto mesi durante i quali abbiamo intrattenuto migliaia di bambini affrontando spese enormi grazie solo al supporto di privati che hanno creduto nell’importanza dell’iniziativa. Si è trattato di un’esperienza significativa che ha ulteriormente consolidato i positivi rapporti con Pediatria e ASL che quest’ultima donazione vuol testimoniare”.

L’associazione sta portando avanti la parte formativa del progetto “Uniti per dare” con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del bando Inclusione e Benessere, il 30 e 31 maggio formerà 9 nuovi volontari ospedalieri, a breve andrà in una RSA, e il 12 luglio festeggerà con la cittadinanza il suo compleanno con laboratori e spettacoli.

I modi per supportare l’associazione sono tanti: donare il 5×1000 (basta ricordare “Nasi Uniti” e il cf 91073560111), fare offerte liberali, associarsi.

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