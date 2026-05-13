Lavoro e contratti del Terziario: approfondimento con Confcommercio

Mercoledì 20 maggio alle 14.30 l’Ente bilaterale del terziario della Spezia organizza l’incontro formativo “Ccnl Terziario e dumping contrattuale” nella sede spezzina di Confcommercio in via Fontevivo 19/F. L’evento, accreditato per Consulenti del lavoro e Dottori Commercialisti, è rivolto a professionisti, imprese e operatori del settore interessati ad approfondire le tematiche legate alla contrattazione collettiva e alla corretta applicazione del Ccnl del terziario.

“Siamo orgogliosi di organizzare questa iniziativa perché i contratti pirata riducono significativamente i salari e le tutele dei dipendenti, creando una concorrenza sleale all’interno del mercato. – dichiara il presidente dell’Ente Bilaterale del Terziario, Giacomo Battistelli – Per noi la competizione si basa sulla qualità e sul servizio, non sulla riduzione delle tutele e delle retribuzioni dei lavoratori. Vogliamo ringraziare tutti i relatori che interverranno e l’Istituto Alberghiero per la partecipazione all’evento.”

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com