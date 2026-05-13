Lerici Music Festival, dal 22 luglio al 2 agosto la decima edizione della rassegna

Torna anche la prossima estate il Lerici Music Festival, pronto a inanellare la sua decima edizione (contando anche quelle con la precedente denominazione “Suoni dal Golfo”). In programma “un calendario ricco di appuntamenti con la grande musica che si terranno nel centro storico di Lerici, a Villa Marigola, a San Terenzo e in altre location d’eccezione della nostra provincia”, si legge sul sito Lerici Coast, portale comunale dedicato a turismo, eventi e cultura. La manifestazione, che prevede eventi gratuiti e a pagamento, si terrà dal 22 luglio al 2 agosto 2026. Il programma completo della rassegna, si legge sul sito, sarà a breve disponibile online. Direzione artistica affidata al maestro Gianluca Marcianò.

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