Nuova luce sui giardini monumentali: la Spezia candida il progetto di rilancio

Il Comune della Spezia punta a ridare luce e centralità ai giardini monumentali. La giunta comunale con un’apposita delibera ha infatti approvato la proposta progettuale dal titolo “Giardini storici della Spezia: restauro, cultura e luce per la rigenerazione di un luogo identitario”, candidata al bando “Un patrimonio che vive – Tutelare e valorizzare i beni culturali del territorio”, promosso da Fondazione Carispezia e Compagnia di San Paolo. Il progetto vede l’ente di Piazza Europa come capofila, affiancato dall’Associazione culturale ARIA e dalla Pro Loco del Golfo APS, con l’obiettivo di avviare un primo lotto di interventi nell’area dei giardini compresa tra via Chiodo, via Diaz, viale Mazzini e il Palco della Musica.

L’idea alla base della candidatura è quella di unire recupero conservativo, manutenzione, nuova illuminazione e attività culturali, trasformando i giardini monumentali in uno spazio più vissuto dalla cittadinanza e attrattivo anche dal punto di vista turistico. Tra gli interventi preconizzati figurano il restauro di statue, basamenti ed elementi storici dell’area, insieme alla valorizzazione della vegetazione originaria e dei corpi illuminanti esistenti. Accanto a questo, il Comune prevede un piano di manutenzione programmata della durata di cinque anni, richiesto dal bando anche in considerazione del fatto che i giardini storici sono sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali. Uno degli aspetti centrali del progetto riguarda la nuova illuminazione scenografica. L’obiettivo è creare un sistema capace non solo di migliorare sicurezza e decoro urbano, ma anche di valorizzare dal punto di vista paesaggistico e architettonico uno dei luoghi simbolo del centro cittadino, cerniera fra centro e mare, rendendolo adatto a ospitare eventi e iniziative. Sul fronte culturale, la proposta prevede un calendario di appuntamenti nel periodo natalizio del 2026, con concerti, laboratori, attività ludiche e momenti di aggregazione rivolti a famiglie, residenti e turisti. Le iniziative entrerebbero a far parte di una nuova sezione autonoma del TRAC Festival, la manifestazione che da alcuni anni è principalmente dedicata alla promozione di teatro e circo contemporaneo. Qualora il progetto trovasse sponda, a occuparsi della progettazione artistica sarà l’Associazione culturale ARIA, realtà spezzina attiva nella sperimentazione teatrale e nella valorizzazione di spazi urbani non convenzionali attraverso festival e produzioni culturali.

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