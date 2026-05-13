Pallanuoto, Pietro Figlioli torna alla Chiavari Nuoto

Chiavari. La Chiavari Nuoto nell’anno del suo 80º compleanno è orgogliosa di riabbracciare uno dei suoi atleti più rappresentativi, annunciando l’ingaggio di Pietro Figlioli, uno dei più grandi protagonisti della pallanuoto italiana e internazionale degli ultimi due decenni, che nella prossima stagione vestirà nuovamente i colori verdeblù.
Per Figlioli si tratta di un ritorno particolarmente significativo: l’ultima esperienza con la calottina della Chiavari Nuoto risale infatti alla stagione 2005-2006. A distanza di vent’anni, il campione azzurro torna nella società dove è cresciuto sportivamente, riportando a Chiavari un patrimonio straordinario di esperienza, qualità e prestigio internazionale.