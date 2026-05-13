Parco di Portofino, i commenti alla sentenza del Consiglio di Stato

Dall’ufficio stampa dell’on. Valentina Ghio

“Il Consiglio di Stato certifica ancora una volta l’inconsistenza e l’illegittimità della scelta della destra ligure di ridurre il Parco nazionale di Portofino a un parco-francobollo, in aperto contrasto con i criteri tecnico-scientifici indicati da ISPRA. Una bocciatura pesante che stigmatizza la volontà della Regione di perseverare in un errore politico e istituzionale che abbiamo denunciato più volte anche in Parlamento”, dichiara la vicepresidente del Gruppo PD alla Camera Valentina Ghio commentando la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Regione Liguria sulla perimetrazione del Parco nazionale di Portofino.

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