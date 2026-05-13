Partito Liberaldemocratico: “Profondamente contraddittorio parlare di sciopero contro le guerre”

“E’ legittimo manifestare per la pace. È un valore universale che nessuno può mettere in discussione. Tuttavia troviamo profondamente contraddittorio parlare genericamente di ‘sciopero contro le guerre’, come se bastasse proclamare uno stop simbolico per incidere su conflitti complessi, drammatici e molto diversi tra loro”. Si apre così una nota diffusa dal Partito Liberaldemocratico della Spezia in vista dell’annunciata mobilitazione. “Le guerre non sono tutte uguali, non hanno le stesse cause, né le stesse responsabilità. E troppo spesso assistiamo a mobilitazioni che scelgono accuratamente quali guerre denunciare e quali invece ignorare – prosegue il Pld locale -. Dov’era la stessa indignazione per l’aggressione russa all’Ucraina, i massacri in Sudan, le persecuzioni contro le minoranze in molte aree africane e mediorientali, il terrorismo di Hamas, le guerre civili che causano milioni di sfollati nel silenzio generale? La pace richiede serietà, diplomazia, cooperazione internazionale e difesa del diritto internazionale, non slogan selettivi o manifestazioni ideologiche”.

“Per quanto riguarda Sea Future – conclude la nota -, ricordiamo che si tratta di un evento che coinvolge industria, innovazione tecnologica, sicurezza marittima e occupazione del territorio. Ridurre tutto a una caricatura ‘guerra sì/guerra no’ significa non comprendere il ruolo strategico che sicurezza, difesa e stabilità internazionale hanno anche nella tutela delle democrazie. Essere per la pace non significa ignorare le minacce o delegittimare chi lavora per garantire sicurezza e cooperazione internazionale. Significa avere una posizione equilibrata, coerente e non dettata da slogan”.

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