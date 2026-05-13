Poesia dialettale: Mario Amilcare Grassi ha vinto il premio nazionale dedicato a Giordano Mazzavillani

Il poeta ed ex docente castelnovese Mario Amilcare Grassi si è aggiudicato il primo premio all’ottava edizione del “Concorso nazionale annuale di poesia nei dialetti d’Italia”, intitolato al poeta ravennate Giordano Mazzavillani, promosso dall’Associazione Amici della Capit Aps di Ravenna insieme alla Famiglia Mazzavillani-Muti. Un riconoscimento prestigioso per il poeta della Val di Magra, premiato nella sezione “Libro di poesia edita” con l’opera A ciòka di vèci. La testa dei vecchi, definita dalla giuria un libro “di rara grazia, di pudìco ascolto creaturale, di empatia e condivisione”. La cerimonia di premiazione si è svolta a Ravenna alla presenza della madrina del concorso Maria Cristina Mazzavillani, del direttore d’orchestra Riccardo Muti e del sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni. A guidare i lavori della giuria è stato il poeta e drammaturgo ravennate Nevio Spadoni, affiancato da Gianfranco Lauretano, Cristina Ghirardini, Miro Gori, Manuel Cohen ed Elio Pezzi.

Sono state ben 1.390 le poesie arrivate da quasi tutte le regioni italiane, a conferma del valore nazionale del concorso dedicato a Giordano Mazzavillani, di cui quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario della scomparsa. Nel corso dell’evento, le attrici Elena Bucci e Daniela Piccari hanno letto alcune liriche in dialetto romagnolo del poeta ravennate, accompagnate dalla traduzione italiana. La motivazione del premio assegnato a Celè sottolinea il valore della sua scrittura e della lingua utilizzata, quella “viva della Val di Magra”, territorio di confine tra Liguria e Toscana. La giuria ha evidenziato come nei testi del poeta convivano “poesia visiva e riflessione emotiva”, capaci di trasformare il dialetto in uno strumento di luce e memoria. Particolare attenzione viene dedicata ai temi della vecchiaia, del tempo e dei ricordi, affrontati con uno stile essenziale e musicale. Al secondo posto si è classificata la poetessa bresciana Franca Grisoni, mentre il terzo premio è andato al milanese Davide Romagnoli.

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