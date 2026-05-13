Presto novità anche sul ritiro, che potrebbe non essere più a Santa Cristina

Tra gli elementi di discussione che prenderanno piede a partire dai prossimi dieci giorni c’è anche la sede del ritiro estivo dello Spezia Calcio. Negli ultimi quattro anni, la squadra bianca è stata protagonista in Val Gardena, a Santa Cristina, lussuosa meta tra Selva e Ortisei, situata a 1.300 metri sul livello del mare. Un ritiro particolarmente costoso quello spezzino, con la squadra che soggiornava per circa due settimane all’’Hotel Diamant Spa Resort, allenandosi sul terreno di gioco del ‘Mulin da Coi’ di Santa Cristina, che potrebbe però non essere più la sede del ritrovo estivo dello Spezia.
Con Santa Cristina, infatti, lo Spezia non aveva stipulato alcun tipo di contratto, solo un accordo di prelazione in caso di conferma di impegno nel paesino ai piedi delle Dolomiti, che con la retrocessione in Serie C potrebbe non concretizzarsi. Al vaglio di Charlie Stillitano e della macchina organizzativa dello Spezia anche questo, con varie opzioni alternative che potrebbero concretizzarsi.