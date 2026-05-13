RLV sbarca su Alexa: la radio ora ascoltabile su tutti i dispositivi Amazon

Alexa, l’assistente vocale sviluppata da Amazon, diventa un nuovo modo semplice e immediato per ascoltare la radio. Grazie all’integrazione con i dispositivi compatibili, è infatti possibile seguire la programmazione di RLV direttamente tramite comando vocale, trasformando smart speaker e smartphone in vere e proprie radio digitali sempre attive. Alexa può essere immaginata come un “maggiordomo digitale” sempre pronto a rispondere: oltre a fornire informazioni sul meteo, impostare sveglie o leggere notizie, permette ora anche di trasmettere contenuti radiofonici in streaming, rendendo l’ascolto ancora più accessibile. Per ascoltare RLV tramite Alexa esistono due modalità principali. La prima è attraverso gli smart speaker della famiglia Echo (come Echo Dot o Echo Show), dispositivi che si collegano al Wi-Fi di casa e si attivano con la parola chiave “Alexa”. La seconda è l’app gratuita “Amazon Alexa”, disponibile per smartphone Android e iPhone, che consente di utilizzare l’assistente vocale ovunque ci si trovi. L’attivazione del servizio è rapida e intuitiva: basta dire “Alexa, abilita la Skill RLV” oppure cercarla direttamente all’interno dell’app ufficiale. Una volta attivata la skill, l’ascolto della radio è immediato. È sufficiente utilizzare comandi vocali come “Alexa, apri RLV”, “Alexa, avvia RLV” o “Alexa, lancia RLV” per iniziare a seguire la programmazione in diretta, in qualsiasi momento della giornata.

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