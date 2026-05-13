Rubava soldi dalla cassa del centro revisioni: sorpreso con le banconote segnate in tasca e arrestato

Albenga. Un dipendente di 61 anni, originario del ponente ligure, è stato tratto in arresto in flagranza di reato dai militari della Stazione Carabinieri di Albenga nei giorni scorsi, poiché indagato di furto aggravato continuato ai danni del centro revisioni dove era impiegato.

L’operazione si è svolta nell’ambito delle indagini avviate a seguito della querela sporta dal titolare dell’attività, che aveva segnalato l’ammanco di circa 400 euro dalla cassa, avvenuto tra il 5 e il 6 maggio, nutrendo fondati sospetti nei confronti di un proprio dipendente.

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