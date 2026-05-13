‘Santa’: “Casa del Pensiero” dal 15 al 17 maggio

Da Centro Teatro Ipotesi

“Pensare rende liberi e non schiavi consenzienti.” Questo è il punto di partenza del Progetto Casa del Pensiero con la direzione artistica e la conduzione di Pino Petruzzelli. Un docente di prestigio e dodici studenti provenienti da Dipartimenti universitari diversi si ritrovano insieme per tre giorni a Santa Margherita Ligure e lavorano sul tema scelto. Scopo della Casa del Pensiero è la necessità di tornare a portare il pensiero al centro delle nostre vite. Ogni scelta politica, sociale, economica deve essere frutto di pensiero. Pensare, porre domande e porsi domande. Il pensiero è trasversale a ogni scelta di vita ed è per questo che gli studenti coinvolti nel progetto provengono da Dipartimenti universitari diversi. In questa edizione saranno ospitati studenti (sia da triennali che da magistrali) provenienti da Lettere Moderne, Scienze Politiche e Internazionali, Filosofia, Storia, Giurisprudenza, Architettura, DAMS di Torino, Conservatorio Niccolò Paganini di Genova e Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico di Roma.

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