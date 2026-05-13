‘Santa’: la Madonna della Rosa va in Mondovisione su RaiUno

La Madonna della Rosa di Santa Margherita Ligure quest’anno va in diretta TV, in mondovisione. Appuntamento a domenica 19 luglio, vigilia della festa patronale di Santa Margherita, quando la Messa del mattino alle 11.30, celebrata nella basilica-santuario, sarà trasmessa in diretta su Raiuno. Sarà uno dei momenti conclusivi del cammino giubilare aperto in questi giorni per il 250° anniversario dell’incoronazione della Madonna della Rosa, una delle devozioni più antiche e radicate della città, documentata già dal 1311. L’incoronazione dell’immagine mariana avvenne nel 1776, dopo un lungo iter avviato dall’arciprete Geronimo Benedetto Costa e culminato con l’arrivo da Roma delle corone donate dal Capitolo dei Canonici della Basilica Vaticana.

A dare la notizia della trasmissione sulla Rai è stato il parroco, don Luca Sardella.

» leggi tutto su www.levantenews.it