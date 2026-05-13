Savona, Nelli subentrato di lusso: “Avevo voglia di essere decisivo. Ci ha contraddistinto la forza del gruppo”

Da vero “supersub” Enrico Nelli entra dalla panchina e regala al Savona il passaggio del turno nei playoff di Promozione. Forse inutili, vista la retrocessione della Cairese, ma comunque l’unica opportunità rimasta ai biancoblù per inseguire l’Eccellenza. Il primo step contro la Sestrese è stato superato per 2-1, ora gli Striscioni saranno ospiti della Praese.

Commenta Nelli nel post partita: “Abbiamo vinto questa partita nel finale con un grande cuore. Forse siamo stati un po’ troppo frettolosi, abbiamo subito l’importanza della partita. Però l’abbiamo vinta con il cuore, ci ha contraddistinto la forza del grande gruppo che siamo. Per quanto riguarda la Cairese, comunque cercheremo di vincere le prossime partite”.

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