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Servizi e lavori di manutenzione lungo la rete sentieristica, doppio avvio del Parco delle Cinque Terre

Servizi e lavori di manutenzione lungo la rete sentieristica, doppio avvio del Parco delle Cinque Terre

Immagine serale di Riomaggiore

Il Parco nazionale delle Cinque Terre ha emanato due avvisi pubblici per acquisire manifestazioni di interesse per servizi e lavori di manutenzione della rete sentieristica del territorio dell’ente. In ambo i casi ci si potrà fare avanti entro le 12:00 del 1° giugno 2026.  Per quanto riguarda i servizi, si tratta di interventi quali: manutenzione di sentieri, aree di sosta e recinzioni parapetto; taglio della vegetazione; sistemazioni idraulico-forestali; interventi di spietramento e tutela del paesaggio agrario e forestale. Mentre per quanto concerne i lavori, tra le attività previste si annoverano manutenzione e ricostruzione di muri a secco; sistemazione di pavimentazioni e scalinate in pietra; interventi di sistemazione idraulico-forestale e regimazione delle acque; manutenzione di staccionate, aree attrezzate e segnaletica;
realizzazione di opere di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale. Informazioni complete e documentazioni disponibili sul sito del Parco nazionale delle Cinque Terre.

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